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البحيرة .. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب توك توك بأبو حمص

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 6:33 م

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم جراء انقلاب توك توك أمام قرية اليمنية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة

كان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب توك توك أمام قرية اليمنية بمركز أبو حمص ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "س.م" سنتين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "س.م"، 22 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، "م.م"، 10 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ش.ح"، 15 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ه.م" 28 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

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