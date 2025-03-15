خالد الجندي: سكرات الموت من أمتع لحظات المؤمن

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سكرات الموت من أمتع لحظات المؤمن.

جاء ذلك خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، حيث كان يشرح الجندي معنى لفظ «سُكِّرت» في قوله تعالى «وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ» (سورة الحجر).

وأوضح الجندي أن سُكِّرت تعني أغلقت، متابعًا: «في اللغة العربية الفصحى نقول سَكِّر الباب أي أغلقه.. فهذه الكلمة ليست عامية».

واستكمل: «من يشرب الخمر لا يشعر بشيء، لأن الأعصاب تُغلَق فيكون اسم من يشربها سكران»، مشيرًا إلى أن هناك من يُخوِّف غيره من سكرات الموت رغم أنها من أمتع لحظات المؤمن.

ولفت إلى قوله تعالى « وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ» (سورة ق)، وقال: «ليس المقصود هنا العذاب الذي يتعرض له المؤمن لكن المقصود هو الكافر».