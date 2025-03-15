الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية بسبب أزمة القمة

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قرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه اليوم السبت التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة أمام الزمالك.

وبرر الأهلي الشكوى بسبب العمل على إقامة اللقاء يوم الثلاثاء الماضي بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

وأكد الأهلي في ختام بيانه بأن اجتماع مجلس الإدارة لا يزال مستمرا.

في الجهة الأخرى، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بعد إلغاء المباراة يطالب فيها بتطبيق اللائحة بفوزه اعتباريا 3-0 مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.