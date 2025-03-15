مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية موقتة متجنبا شلل الحكومة الفيدرالية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، ميزانية موقتة تجنب الإدارة الفيدرالية الشلل أو ما يعرف بـ«الإغلاق».

وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى سبتمبر بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديموقراطية التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الإدارات الفدرالية الأمريكية تواجه الجمعة، خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.

وقال السيناتور الديموقراطي تشاك شومر، الذي طالما شدد على أن الإغلاق الحكومي سياسة سيئة، إنّه سيؤيد مشروع القانون المقترح، ما اعتُبر خطوة نحو تحسين فرص إقراره.

وأضاف شومر في قاعة المجلس: «ترامب وقادة الجمهوريين لا يريدون أكثر من جرّنا إلى وحل الإغلاق الحكومي الطويل الأمد. بالنسبة إلى دونالد ترامب، سيكون الإغلاق بمثابة هدية».

وتابع: «سيكون هذا أفضل تشتيت للانتباه عن أجندته المريعة يمكن أن يطلبه. الآن دونالد ترامب هو من يتحكم بالفوضى الحكومية».

وانضم إليه جون فيترمان من بنسلفانيا فيما بدا ديموقراطيون آخرون مستعدين للتراجع مخافة إلقاء اللوم عليهم في حال حدوث إغلاق من دون مخرج واضح.

غير أن شومر لم يبلغ مؤيديه صراحةً أي اتجاه يمكن أن يتخذونه قائلا للصحفيين: «كلٌّ يتخذ قراره»، ما زاد منسوب الترقب للتصويت.