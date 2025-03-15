بمناسبة عيد الفطر المبارك، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، بصرف منحة مالية تعادل راتب شهر واحد لجميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين، وذلك لمرة واحدة.

وينص قرار المنحة رقم (6) لعام 2025، أن تشمل جميع العاملين في الدولة، سواء المدنيين أو العسكريين، وأن تُمنح للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي المعاش الشهري، كما تُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين وللأجر اليومي، وكذلك إعفاء المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات لضمان استفادة المستحقين منها بالكامل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقد كُلّف وزير المالية السوري بتنفيذ القرار، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدوره.

• دعم للموظفين والمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية

يأتي هذا القرار في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية، ودعماً للقوى العاملة والمتقاعدين خلال هذه المناسبة المباركة، حيث تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية لهم.