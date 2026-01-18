إيطاليا: رسوم واشنطن على دول أوروبية بسبب جرينلاند قرار خاطئ

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الدول الأوروبية بسبب قضية غرينلاند بأنه "خاطئ"، داعية إلى خفض التوتر وإقامة الحوار.

وفي تصريحات للصحفيين، أشارت ميلوني، إلى أن زيادة الرسوم الجمركية على الدول التي تفضّل المساهمة في أمن غرينلاند قرار خاطئ، وأنها تختلف معه.

وقالت إنها تفهم الأهمية التي يوليها ترامب لغرينلاند والقطب الشمالي، إلا أنها تعتقد أن رغبة بعض الدول الأوروبية في إرسال قوات من أجل تعزيز الأمن يجب أن تُفسر على أنها مبادرة موجهة ضد جهات فاعلة أخرى، لا ضد الولايات المتحدة.

وأضافت: "بصراحة، أرى أن هناك مشكلة في الفهم والتواصل بهذا الشأن، ولذلك ينبغي إعادة إطلاق الحوار وتجنب أي تصعيد".

من جهة أخرى، كشفت ميلوني، أن بلادها تلقت دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة، والذي جرى تشكيله بوصفه جزءا مهما من المرحلة الثانية لعملية وقف إطلاق النار في القطاع.

ولفتت إلى أن إيطاليا يمكن أن تلعب دورا رياديا في بناء خطة السلام، وأنها مستعدة للقيام بذلك.

والسبت، قال ترامب، إنه سيفرض تعريفات جمركية على 8 دول أوروبية لمعارضتها سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" الأمريكية، رأى ترامب أن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ذهبت إلى غرينلاند "لأغراض غير معروفة".

ومؤخرا دعت الدنمارك إلى تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفائها. وفي هذا السياق، أعلنت دول أوروبية أنها سترسل وحدات عسكرية صغيرة وضباطا إلى جرينلاند.

وبحسب ترامب فإن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند واضحة".

وترفض جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، مقترحات الولايات المتحدة حول نقل السيادة.