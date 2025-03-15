غارة جوية للجيش في ميانمار تودي بحياة 27 مدنيا بينهم أطفال

قُتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وأُصيب 30 آخرون في غارة جوية نفذها الجيش في ميانمار على قرية بوسط البلاد تقع تحت سيطرة قوات المقاومة، وفقا لما ذكرته جماعة معارضة ووسائل إعلام محلية على الإنترنت اليوم السبت.

وقع الهجوم أمس الجمعة في تمام الساعة الثالثة مساءً في قرية "ليت بان هلا" الواقعة في بلدة "سينجو"، على بعد حوالي 65 كيلومترا (40 ميلا) شمال مدينة "ماندالاي"، ثاني أكبر مدن البلاد، وفقا لما صرّح به متحدث باسم قوات دفاع شعب "ماندالاي".

ولم يعلق الجيش على الحادث يوم السبت.

تعيش ميانمار في حالة من الفوضى منذ أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة بزعامة "أون سان سو تشي" في مطلع فبراير 2021، مما أدى إلى معارضة شعبية واسعة النطاق. وبعد قمع الاحتجاجات السلمية بالقوة المميتة، لجأ العديد من معارضي الحكم العسكري إلى السلاح، وأصبحت أجزاء كبيرة من البلاد غارقة في النزاع.

وكثّف الجيش من غاراته الجوية ضد قوات الدفاع الشعبي المؤيدة للديمقراطية والجماعات المسلحة التابعة للأقليات العرقية التي تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي منذ عقود. وفي بعض الأحيان، تنفذ هذه الجماعات عمليات مشتركة ضد الجيش، بينما لا تمتلك قوات المقاومة أي دفاعات ضد الهجمات الجوية.