ترامب: تحدثت مع بوتين وأشعر أنه سيعقد صفقة معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أنه يشعر أن روسيا ستعقد صفقة مع بلاده.

وأضاف ترامب اليوم السبت، أنه تلقى أخبارا جيدة جدا من روسيا، بحسب شبكة الحدث.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنّه يحاول إقناع بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا لكن الأمر ليس سهلا على حد وصفه.

وأشار إلى أن سلفه الرئيس السابق جو بايدن ورط البلاد في مأزق حقيقي مع روسيا، وأكد مجددا أن المحادثات مع روسيا لوقف النار في أوكرانيا كانت جيدة جدا.

وفي وقت سابق، وصف بوتين عملية استئناف العلاقات الروسية الأمريكية بـ"الصعبة"، لكنه قال إن "الوضع بدأ يتغير".

وأضاف أثناء اجتماعه بمجلس الأمن الروسي: "إدارة ترامب تفعل كل شيء لاستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. هذه العملية ليست سهلة، إن لم تكن صعبة".

كما أعلن أنه اطلع على دعوة دونالد ترامب بالحفاظ على أرواح الجنود الأوكرانيين في مقاطعة كورسك وقال: "في حال ألقى الجنود الأوكرانيون أسلحتهم سيتم ضمان حياتهم ومعاملتهم بطريقة لائقة".