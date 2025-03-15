رابطة الأندية تعلن ترتيب جدول الدوري بعد عقوبات القمة على الأهلي

نشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول ترتيب المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، بعد عقوبات الجولة الأولى واعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة 3-0 أمام الزمالك.

وواصل بيراميدز تصدر جدول الترتيب في مرحلة التتويج، برصيد 43 نقطة، ثم الأهلي برصيد 39 نقطة، في انتظار خصم 3 نقاط في نهاية البطولة، فيما رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 في المركز الثالث.

وأصدرت رابطة الأندية اليوم، السبت، عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري، والتي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء الماضي 11 مارس.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

وتقرر أيضا خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأشارت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيانها إلى أنها تنتظر البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.