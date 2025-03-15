المنشد أحمد العمري يبدع على مسرح أوبرا جامعة مصر في ليلة رمضانية

استضاف مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلًا للمنشد الديني أحمد العمري ضمن فعاليات «ليالي رمضان الروحانية» التي تنظمها الجامعة احتفاءً بالشهر الفضيل.

وشهدت الاحتفالية التي عُقدت برعاية وحضور خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، حضور عدد من الشخصيات البارزة، الكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء، والدكتورة نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالإضافة إلى لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقدّم العمري، مجموعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية، مثل «قصدتك من كل الجهات مناديًّا»، و«الصلاة والسلام عليك»، و«أهل البيت».

وتفاعل الحضور مع الأداء المميز للعمري، كما قدّم الابتهال الشهير «مولاي» للشيخ النقشبندي، وسط تفاعل كبير من قِبل الحضور.

وتميز الحفل بحضور جماهيري غفير، حيث توافد محبو الإنشاد الديني من مختلف الأعمار للاستمتاع بالأجواء الروحانية التي خلقها المنشد أحمد العمري بصوته العذب وأدائه المتميز، وعبر الحضور عن سعادتهم البالغة بالحفل وأشادوا بتنظيم الجامعة الرائع لهذه الفعالية الرمضانية.