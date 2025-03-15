زيلينسكي ينفي تطويق القوات الأوكرانية في كورسك

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الادعاءات التي تفيد بأن قواته محاصرة من قبل القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "لا يوجد تطويق لقواتنا"، مؤكدا بذلك ما أعلنته هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين الذين قيل إنهم محاصرون في كورسك. ووافق بوتين، لكنه اشترط أن تأمر القيادة في كييف الجنود الأوكرانيين في المنطقة بإلقاء أسلحتهم والاستسلام.

ولم يتسن التحقق من التقارير حول الوضع في كورسك بشكل مستقل.

ووفقا لزيلينسكي، فإن العمليات مستمرة في المناطق المحددة داخل كورسك، حيث تنفذ القوات مهامها كما هو مطلوب. وأضاف أن بفضل الجنود هناك، تم سحب عدد كبير من القوات الروسية من مناطق أخرى.

ولم يعلق زيلينسكي على الوضع في مدينة سودجا الروسية داخل المنطقة، والتي كانت القوات الأوكرانية قد انسحبت منها، وفقا لتقرير هيئة الأركان الأوكرانية اليوم السبت.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي يقوم بحشد قواته على الحدود الشرقية لأوكرانيا، مما يشير إلى نيته مهاجمة مدينة سومي الأوكرانية.

وقال: "إن تعزيز القوات الروسية يشير إلى أن موسكو تواصل تجاهل الدبلوماسية. من الواضح أن روسيا تعمل على إطالة أمد الحرب".