«جيروزاليم بوست»: رفات الجاسوس إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الوفد الروسي الذي زار سوريا مؤخرا، غادر وهو يحمل تابوتا يضم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق سنة 1965.

ولم تنف أي مؤسسة في إسرائيل، بشكل رسمي، ما ورد بشأن نقل رفات الجاسوس، وقال مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، يارون أفراهام، إن النشر بشأن القضية لم يعد ممنوعا في الوقت الحالي.

وأفاد أفراهام، بأن النشر بشأن قضية كوهين الذي حوكم وأعدم شنقاً بتهمة التجسس على سوريا أصبح مسموحاً في الوقت الحالي.

وكان الجاسوس كوهين حوكم وأعدم شنقا بتهمة التجسس في سوريا بعد أن نجح في اختراق أعلى مستويات النظام السوري.

واعتبرت المعلومات التي حصل عليها كوهين مهمة جدا في احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية في حرب 1967.

وكان الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف قد وجه نداءً عام 2004 إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبر موفدين فرنسيين وألمان لاسترجاع رفات كوهين.

ولم تستجب سوريا، التي لم توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، لطلبات إسرائيلية على مر السنين بإعادة رفات كوهين لأسباب إنسانية.

وفى وقت سابق، نقل بيان عن رئيس الموساد يوسي كوهين قوله: "هذا العام وفي ختام عملية، نجحنا في أن نحدد مكان الساعة التي كان إيلي كوهين يضعها في سوريا حتى يوم القبض عليه، وإعادتها إلى إسرائيل".