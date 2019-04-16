ماكرون عن حريق نوتردام: أشكر رجال الإطفاء على مهنيتهم الرائعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «ما حدث اليوم في كاتدرائية باريس، في هذه الكاتدرائية، مأساة رهيبة، وأود أن أتذكر وأشكر رجال الإطفاء الذي كانوا يناضلون منذ عدة ساعات، وسيتواصل عملهم لساعات أخرى».

وأضاف «ماكرون»، خلال تصريحات إعلامية أذاعتها فضائية «فرانس 24»، مساء الاثنين، أن رجال الإطفاء قد أظهروا مهنية رائعة، متابعًا:«وأود أن أعرب لهم عن شكر كل الأمة الفرنسية».

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن أسفه لهذا الحادث، قائلا: «أنا حزين هذه الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق».