نائب رئيس الوزراء الليبي يحذر من حرب أهلية طويلة المدى في بلاده

حذر نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق، أوروبا من إجراء مفاوضات مع المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى"الجيش الوطني الليبي".

وقال معيتيق- في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الصادرة اليوم الاثنين: "حفتر يبيع لأوروبا والعالم فكرة أنه يحارب الإرهاب، لكنه سيتسبب بدلا من ذلك في حرب أهلية تستمر 30 عاما وفي سيطرة تنظيم داعش على مدى 30 عاما وفي الخراب لمدة 30 عاما"، وتوقع معيتيق وقوع حرب أهلية على غرار ما يحدث في سورية في بلاده التي تقع بالقرب من إيطاليا.

ووصف معيتيق حفتر بـ"الخائن"، الذي يقصف محيط العاصمة طرابلس ويقتل عشرات المدنيين.

وتشهد مناطق متفرقة من أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوعين مواجهات بين قوات موالية للمشير خليفة حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا).

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، تُجرى محاثات اليوم في روما حول الأزمة في ليبيا. ومن المنتظر أن يشارك في هذه المحادثات بجانب معيتيق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.