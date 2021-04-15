أكثر من 1400 حالة وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

تجاوز عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية 1400 حالة وعودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الأربعاء، تلقت (د.ب.أ) نسخة منه "وفاة 10حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1402، كما سجل ارتفاعاً في عدد الاصابات عن الأيام السابقة حيث سجل إصابة 120 حالة مايرفع العدد الإجمالي إلى 20 الفا و 555 ، وسجل شفاء 105 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14 الفا و 335 ".

وفي مناطق شمال شرق سوريا بقي عدد حالات المصابين بفيروس كورونا مرتفعاً حيث سجل اليوم إصابة 248 حالة.

وقالت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في بيان لها عبر صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سورية وسجلت أعلى نسبة إصابات في مدينة القامشلي 130 حالة ".

وبذلك بلغ عدد الاصابات بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 13 الفا و4 حالات، منها 437 حالة وفاة، و1399 حالة شفاء.