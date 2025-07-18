مقتل 638 شخصًا جراء اشتباكات السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 600 شخص في محافظة السويداء بجنوب سوريا، بعد أيام عدة من الاشتباكات الدامية هناك.

وقال المرصد، على موقعه الرسمي، إن الخسائر البشرية ارتفعت إلى 638 قتيلا، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأحصى المرصد مقتل 300 درزي من السويداء بينهم 154 مدنيا. وأدت الاشتباكات كذلك إلى مقتل 257 من القوات الحكومية و18 من أبناء العشائر البدوية، إضافة إلى 3 من أبناء عشائر البدو.

وأضاف: "وقتل 15 عنصرا إضافيا من القوات الحكومية جراء قصف الطيران الإسرائيلي، وصحفي واحد خلال تغطيته المواجهات".

كما نزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء في جنوب سوريا، إثر أعمال العنف التي اندلعت منذ الأحد، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وأوردت المنظمة في بيان أن "79 ألفا و339 شخصا نزحوا منذ 13 يوليو، من ضمنهم 20 ألفا و19 شخصا نزحوا في 17 يوليو".

وأضافت أن "الخدمات الأساسية في السويداء" من كهرباء وماء "انهارت"، فضلا عن "نقص بالوقود شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الاجلاء الطارئة".