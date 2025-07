أنغام السينما تعود إلى الرياض: إطلاق النسخة الثانية لمهرجان موسيقى الأفلام 30 يوليو

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام"، وذلك في الفترة من 30 يوليو حتى 9 أغسطس 2025، داخل القاعة الحمراء بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة مؤلفين موسيقيين عالميين.

ويقدّم المهرجان تجربة سمعية بصرية فريدة، تمزج بين عروض لأفلام شهيرة وأداء أوركسترالي حيّ، حيث يتضمن برنامج الفعاليات عروضًا سينمائية يصاحبها عزف مباشر للموسيقى التصويرية، في مقدمتها فيلم Top Gun: Maverick للنجم توم كروز، وPirates of the Caribbean بقيادة الكابتن جاك سبارو، وBack to the Future بموسيقاه الأيقونية، وThe Lion King مع ألحان هانز زيمر المؤثرة.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مبادرات قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأحد الأنشطة الفنية المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تنويع الخيارات الترفيهية والثقافية لسكان العاصمة وزوّارها، وتعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي للفنون والابتكار الثقافي.