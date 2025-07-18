برشلونة يضع سيمونز ضمن أولوياته الصيفية

يواصل نادي برشلونة بحثه عن تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، وبرز اسم النجم الهولندي الشاب تشافي سيمونز، لاعب وسط نادي لايبزيج الألماني، كأحد أبرز الأهداف المحتملة للمدرب هانز فليك.

وبحسب تقارير صحفية، فإن سيمونز، البالغ من العمر 22 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن لايبزيج بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم انضمامه إليه بصفة نهائية في يناير الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان. وأجرى المدير الرياضي للبارسا، ديكو، جلسة مطولة مع ممثلي اللاعب، من بينهم شقيقه، لاستطلاع مدى إمكانية التعاقد معه.

ويمثل المبلغ الذي حدده النادي الألماني لبيع اللاعب، والبالغ 70 مليون يورو، العقبة الأكبر أمام برشلونة، الذي لا يزال يعاني من أزمة مالية معقدة. وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي الكتالوني تبحث حاليًا إمكانية إدراج لاعبين في صفقة تبادلية لتقليل القيمة النقدية المطلوبة.

ورغم امتلاك برشلونة لكوكبة من لاعبي الوسط الهجومي مثل بيدري، جافي، دي يونج، داني أولمو وفيرمين لوبيز، إلا أن ما يميز سيمونز هو تأقلمه السريع بحكم نشأته في أكاديمية "لا ماسيا"، إضافة إلى قدرته على اللعب كصانع ألعاب أو جناح، وسرعته في اختراق الخطوط، وهي عناصر افتقر إليها الفريق في الموسم المنصرم.

وسجّل سيمونز خلال موسم 2024/2025 مع لايبزيج 11 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، وكان الأكثر صناعة للفرص في الفريق بـ60 فرصة، كما قدم أداءً لافتًا على المستوى الدفاعي بنسبة نجاح في التدخلات وصلت إلى 76.7%.

يُذكر أن اللاعب كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في العودة إلى برشلونة، النادي الذي نشأ فيه كرويًا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك.

وبين الرغبة المتبادلة والعقبة المالية، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة سيمونز، وسط اهتمام من أندية أخرى قد تدخل على خط المفاوضات.