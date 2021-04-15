السيسي وجيلة يؤكدان أهمية تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، حيث اتفق الرئيسان بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية؛ لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصةً في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر.



وقد تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس جيله بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، معرباً عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمته لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.



من جانبه، أكد الرئيس جيله اعتزاز جيبوتي بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لاسيما في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.