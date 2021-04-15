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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، إلى روسيا رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وكان في استقبال الدبيبة المبعوث الخاص لرئيس روسيا لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، وكذلك القام بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى أبوسعيدة.

وسيُجري رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية مع نظيره رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع روسيا.