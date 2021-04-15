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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على كافة الانحاء.

كما يوجد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وعلى مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 16

الإسكندرية 24 15

وادى النطرون 26 14

طنطا 29 15

شبين الكوم 30 16

دمنهور 26 15

بلطيم 24 14

مطروح 24 14

السلوم 25 15

سيوة 29 13

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

الزقازيق 30 16

المنصورة 29 15

الاسماعيلية 30 14

السويس 30 15

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 30 16

نخل 30 10

نويبع 31 18

طابا 30 15

كاترين 25 12

الطور 28 16

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 31 18

مرسى علم 30 18

الفيوم 31 16

بنى سويف 32 16

المنيا 32 16

أسيوط 33 17

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

ادفو 36 20

أبوسمبل 35 21

الوادى الجديد 35 16

شلاتين 30 20

ابو رماد 29 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 22