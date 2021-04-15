مستقبل وطن مطروح: توزيع كراتين مواد غذائية على السلوم والضبعة والحمام

قال صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، إنه تم توزيع كراتين وشنط مواد غذائية على كل من أهالي مدن ومراكز الحمام، الضبعة، السلوم، بالتزامن وحلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، أن ذلك في إطار الخدمات المجتمعية، لتخفيف العبء عن كاهل أبناء المحافظة، حيث من المستهدف توزيع ما يقرب من ١٠٠ ألف كرتونة وشنطة ووجبات أفطار جاهزة.

ووزع كل من أمانات مركز الحمام، الضبعة، الحمام شنطة وكراتين رمضان من السلع والمواد والاحتياجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين، وكذا توزيع وجبات الإفطار الجاهزة.