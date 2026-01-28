جامعة ألمانية تقرر سحب درجة الدكتوراه من حاكم ولاية تورينجن

أعلن رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية، ماريو فويجت، أن جامعة كمنيتس للتكنولوجيا قررت سحب درجة الدكتوراه منه.

وفي رد فعل فوري، أعلن فويجت، عزمه إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الكلية.

وأوضح فويجت، الذي ينتمي للحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن المواضع التي اعترضت عليها الكلية لا تشكل سوى 2.58% من إجمالي كلمات أطروحته، مؤكدا أن "الجوهر العلمي لعملي لا تنطبق عليه هذه الاتهامات"، وحتى الآن، لم تصدر جامعة كمنيتس أي تعليق رسمي حول الأمر.

وكان فويجت نال درجة الدكتوراه في عام 2008 عن أطروحته التي أعدّ معظمها في الولايات المتحدة تحت عنوان: "الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية: جورج دبليو بوش ضد جون كيري".

وأشرف على الأطروحة عالِم السياسة في كمنيتس، إيكهارد يسه، المعروف بنظريته المثيرة للجدل "حذوة الحصان" حول التطرف اليميني واليساري.

يذكر أن الاتهامات الموجهة لفويجت بشأن ارتكاب مخالفات علمية في أطروحته كانت قد ظهرت لأول مرة خلال فترة الحملة الانتخابية لبرلمان الولاية عام 2024.

وبحسب محامي فويجت، تتركز الاتهامات على أن موكله لم يقم بتقييم المصادر التي اقتبس منها من أصولها، بل نقلها بشكل أعمى من مراجع فرعية.

وجاء في بيان المحامين: "الجدير بالملاحظة هو أن أغلب هذه الاتهامات لا تتعلق بنصوص منقولة دون الإشارة إلى صاحبها (سرقة أدبية / انتحال)"، مؤكدين أنه التمكن من دحض الاتهامات بالكامل وإثبات أن فويجت صاغ عمله بنفسه بشكل كامل.

وبدوره، أعرب فويجتة "48 عاما" عن عدم فهمه لقرار الجامعة، قائلاً في بيان له: "لقد أكد الخبير المستقل الذي استعانت به الجامعة بنفسها وبوضوح أن أطروحتي تستوفي المتطلبات العلمية.. ومن غير المفهوم بالنسبة لي لماذا لا تتبع الجامعة نتائج التقرير الذي أعده خبيرها الخاص".