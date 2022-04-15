إعلان حالة الطوارئ في منطقة روسية بعد قصف أوكراني

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أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية حيث أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضرر أكثر من 100 منزل في قصف أوكراني، وفقًا لأمر صادر عن رئيس المقاطعة نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في الوثيقة: "تم إعلان حالة الطوارئ بموجب هذا في منطقة كليموفسكي حتى إشعار آخر."

كانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مستوطنة كليموفو في منطقة بريانسك الروسية في وقت سابق يوم الخميس.

وقال مسؤول من مركز مراقبة عمليات المنطقة لوكالة "تاس" إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين وأصيب ثمانية اشخاص بجروح في الهجوم بينهم امرأة حامل وطفل.