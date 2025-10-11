سويديون يطالبون بمعاقبة إسرائيل لهجومها على سفن كسر الحصار عن غزة

• متظاهرون في ستوكهولم دعوا الحكومة السويدية إلى فتح تحقيق قانوني بشأن الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون على يد القوات الإسرائيلية خلال الهجوم على سفن أسطولي الصمود والحرية

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، احتجاجا للتنديد بهجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية.

وذكر مراسل الأناضول، أن محتجين خرجوا في مظاهرة بدعوة من منظمات المجتمع المدني، وتظاهروا في ساحة أودينبلان، مطالبين بفرض "حظر شامل على إسرائيل" بسبب هجومها على سفن الأسطولين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "هجمات على أسطول الحرية غير مقبولة" و"حصار كامل على إسرائيل من أجل فلسطين الحرة"، قبل أن يتجهوا في مسيرة نحو مقر البرلمان.

ودعا المحتجون الحكومة السويدية إلى فتح تحقيق قانوني بشأن الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون على يد القوات الإسرائيلية خلال الهجوم سفن الأسطولين.

وقالت الناشطة السويدية أنيتا سالفن للأناضول، إنها شاركت في المظاهرة احتجاجًا على "الإبادة الجماعية الوحشية" في غزة والضفة الغربية، مشيدة بدور الأسطولين اللذين ساهما في لفت أنظار العالم إلى معاناة غزة.

وأكدت سالفن، أن ما يحدث في القطاع "ليس حربًا بين قوتين متكافئتين بل جريمة إبادة".

وأضافت: "مدنيون بلا سلاح ولا طعام ولا ماء يُقصفون، وهذا لا يمكن وصفه. إنها ليست حربًا حتى ضد حماس… الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم بكل الوسائل".

والأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعرض "أسطول الحرية" المتجه إلى القطاع الفلسطيني لهجوم شنته إسرائيل في المياه الدولية، عقب أيام من هجومها على "أسطول الصمود".

وقبلها بأسبوع، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".