• خلال اقتحامه "بلدة الدوحة" غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بحسب إعلام رسمي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، طفلا فلسطينيا خلال اقتحام "بلدة الدوحة" غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق، تزامنا مع تصاعد اعتداءات مستوطنين على مزارعين فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوة إسرائيلية لاحقت الطفل رامز إسماعيل أحمد المغربي (17 عاما) من مخيم الدهيشة أثناء قيادته دراجته الهوائية في البلدة، واعتدت عليه بالضرب قبل أن تعتقله.

وفي القدس، أوضحت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر عقب شمال المدينة، وأغلق شوارع رئيسية دون الإعلان عن اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

وشمالي الضفة، أفاد شهود عيان للأناضول بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث رشق شبان فلسطينيون القوات بالحجارة، بينما أطلقت الأخيرة الرصاص وقنابل الغاز، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي محيط جنين، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن مواجهات اندلعت في بلدتي الزبابدة وميثلون إثر اقتحام الجيش، الذي أطلق الرصاص تجاه الشبان.

كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن مستوطنين اعتدوا على فلسطيني في قرية رابا، ونقل المصاب إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

جنوب نابلس، أفادت "وفا" بأن "حارس مستعمرة يتسهار" اعتدى على مزارعين من قرية عصيرة القبلية، واستولى على معدات قطف الزيتون، وألقى بثمار المحصول في منطقة مليئة بالأشواك.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال عامي الإبادة بغزة 7154 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 34 مواطنا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.