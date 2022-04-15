نيابة أسوان تُصرح بتسليم جثامين ضحايا حادث الأتوبيس السياحي إلى ذويهم بعد إجراء تحليل DNA

صرحت نيابة أسوان، اليوم الجمعة، بتسليم جثامين ضحايا حادث الأتوبيس السياحي في أبو سمبل إلى ذويهم، بعد ظهور نتيجة تحليل DNA الخاص بالجثامين والتعرف عليهم بعد تعرض الجثث للتفحم وإخفاء ملامحها.



ومن المقرر تسليم الجثامين إلى ذويهم اليوم، ونقلهم إلى مثواهم الاخير بعد ما لقوا مصرعهم؛ إثر الحادث الأليم بعد تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل.



وغادر أمس أسوان السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، وفرانسوا كورنية، السفير البلجيكي، جثامين 4 فرنسيين وآخر بلجيكي، وقاموا بالسفر إلى القاهرة؛ لنقل الجثامين إلى بلادهم.



ووقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل أسفر عن مصرع ١٠ بينهم ٤ فرنسيين وبلجيكي و٥ مصريين بالإضافة، إلى ١٤ مصابا أجنبيا.