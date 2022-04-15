حنان مطاوع: مسلسل «وجوه» من أحب التجارب إلى قلبي

توجهت الفنانة حنان مطاوع، بالشكر لفريق عمل مسلسلها "وجوه" أول بطولة مطلقة لها في الماراثون الرمضاني.

المسلسل يضم حدوتين، الأولى تحمل اسم "وش تالت" والمقرر عرض أولى حلقاتها مساء اليوم.

وكتبت الفنانة حنان مطاوع منشورا طويلا تحدثت فيه عن التجربة.

وقالت: النهارده اخر حلقه من (وش تالت) الجزء الاول من مسلسلي "وجوه"، من أحب التجارب لـ قلبي علي الإطلاق.

وتابعت: بشكر من كل قلبي المنتج الأستاذ ممدوح شاهين إنه راهن عليا، وصديقي الغالي المخرج معتر حسام، والمؤلف المبدع محمد علي، ومدير تصوير مارك عوني، وكل زملائي وإخواتي النجوم اللي اتشرفت بالعمل معاهم، النجم محمود عبد المغني، عابد عناني، دنيا المصري، تامر فرج، الأستاذة هالة فاخر، الأستاذ عزت زين، حسن عيد، رشا سامي، هايدي عبد الخالق، ملك بدوي، كريم أدريانو، جمال يوسف، محمد نصر، ودكتور فريد النقراشي، وأختي نورهان، وزوجي وسندي أمير اليماني

وشكر من كل قلبي لكل من كتبلي أو كلمني وشكرا لكم ل دعمكم الدائم ليا.

وتابعت: بكره أول حلقة من (ميتافيرس) الجزء التاني من وجوه إخراج أخويا أحمد حسن، تصوير تامر جوزيف، تاليف محمد علي، يارب تعجبكوا.