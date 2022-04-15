جيش الاحتلال يعتقل نحو 300 فلسطيني من داخل باحات المسجد الأقصى



‏أعلنت السلطات الإسرائيلية، اعتقال نحو 300 فلسطيني من داخل باحات المسجد الأقصى، وذلك حسبما أوردته «الشرق» للأخبار، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك على خلفية ‏اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائها على المصليين فيه، ليتصدى الشبان للاقتحام.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني».

ونقلا عند وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح اليوم الجمعة أضاف أبو ردينة، اليوم الجمعة، أن «المطلوب هو التدخل الفوري من الجهات الدولية كافة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة».

وأكد أن «شعبنا الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد الأقصى وسيدافع عنه مهما كلف الأمر».