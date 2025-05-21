اجتماع أوروبي طارئ لبحث مستقبل الشراكة مع إسرائيل بسبب غزة

من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في الساعات المقبلة.

وستناقش الدول المقترح الهولندي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهي الاتفاقية التي تنظم كافة مجالات العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها إسرائيل في ضوء استمرار وتوسع العدوان العسكري والتجويع في غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق ونقلت عن مسئول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه "تسونامي حقيقي سيتفاقم ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق".

وتطرقت "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء، للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه "قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة".

وبحسب الصحيفة، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاث من أبرز حليفاتها في العالم – بريطانيا، فرنسا، وكندا – مساء أمس الاثنين، بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة.

وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن: إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين".