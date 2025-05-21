وزير خارجية سوريا يبحث مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تفعيل خطط التعافي المبكر

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد حسن الشيباني، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وأعرب الشيباني، عن شكره للاتحاد الأوروبي على اتخاذه خطوة رفع العقوبات الاقتصادية كاملةً، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على الرغبة في تعزيز أواصر التعاون ودعم مسارات الاستقرار.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية، عبر قناتها على «تلجرام»، أنه تم خلال الاتصال الاتفاق على العمل المشترك بشأن الخطوات القادمة، بما يعزز التنسيق والتفاهم المتبادل في الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية.

كما تناولت المحادثات أهمية تفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق بين الحكومة والاتحاد الأوروبي؛ لضمان الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأساسية ودعم البنية التحتية.

وتم التطرق إلى ملف اللاجئين، حيث جرت مناقشة تنظيم وبدء خطط لبحث العودة الكريمة والطوعية لهم، بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، ومنها تركيا والأردن ولبنان، وبالشراكة مع الجهات الدولية المعنية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق؛ بما يخدم مصالح الشعوب، ويعزز فرص الازدهار والتنمية بالمنطقة.