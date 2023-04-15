الدوما الروسي: ترشح بايدن لولاية ثانية قد يضر بأمن الطاقة في أوروبا

صرح رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشئون الدولية ليونيد سلوتسكي، بأن قرار جو بايدن الترشح لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة قد يضر بأمن الطاقة في أوروبا.



وكتب سلوتسكي على قناته في "تيليجرام": "الولايات المتحدة بصفتها تاجر مخدرات، جعلت أوروبا مدمنة على الغاز الطبيعي المسال، والآن من المحتمل حدوث "انسحاب من الإدمان"، قرار بايدن الترشح لولاية ثانية يمكن أن يصبح، قبل كل شيء، محنة للأوروبيين في مسائل أمن الطاقة".



ووفقا للبرلماني، يجب على الأوروبيين اليوم التفكير فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود الغاز الطبيعي المسال بالحجم نفسه كما هو الحال الآن، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأشار سلوتسكي أيضا إلى الهجوم الإرهابي على خطوط غاز "السيل الشمالي"، والذي "أجبر القارة العجوز فعليا على شراء موارد الطاقة الأمريكية بنسبة 30-50% بتكلفة أكبر" من الشركات الروسية، ويضيف الآن أن هناك وضعا يتكون حيث يرتبط أمن الطاقة في أوروبا "بالدورة الانتخابية الأمريكية".



وقال سلوتسكي: "لا أحد يمنع بايدن وفريقه، الساعين إلى فترة رئاسية جديدة، من تقليص حجم الصادرات لصالح ناخبيهم".



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في عام 2024، وأعلن بايدن عن نيته الترشح، لكن لم يقدم أوراق ترشحه بشكل رسمي بعد.



وفي الوقت نفسه، حثت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، على تصديق كلمات زوجها حول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، وأعربت عن ثقتها في أن زوجها سيرشح نفسه لولاية ثانية في عام 2024.