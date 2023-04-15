واصل الأهلي ثلاثياته مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ليصل إلى الثلاثية رقم 12 في مختلف المسابقات.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري المصري برصيد 50 نقطة، من 15 فوز، و5 تعادلات.

وبدأ كولر مسيرته مع الأهلي بالفوز على الاتحاد المنستيري خارج أرضه بهدف نظيف، ليعود ويفوز بثلاثية نظيفة في لقاء العودة، من دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا ثم عاد كولر وحقق الفوز بثلاثية أخرى على الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من الدوري، ليكرر نفس النتيجة أمام بيراميدز في الجولة الـ11.

وفي قبل نهائي كأس مصر، حقق المارد الأحمر مع كولر الفوز بنتيجة 3-1، أمام سموحة.وفي الجولة الـ14 من الدوري العام المصري، حقق كولر واحد من أغلى انتصاراته عندما فاز على الزمالك غريمه التقليدي بنتيجة 3-0.

ثم سافر الأهلي بعد ذلك للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، ليحقق الفوز بثلاثية على فريق أوكلاند سيتي في أول لقاء بمونديال الأندية، الذي اختتمه الأهلي في المركز الرابع.

وأكمل كولر سلسلة انتصاراته بثلاثية عندما حق الفوز على أسوان بالدوري، ليفوز بعد ذلك على القطن الكاميروني بنفس النتيجة، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكمل كولر ثلاثياته في أفريقيا، ليفوز على الهلال السوداني بنتيجة 3-0، ثم فاز على غزل المحلة بالدوري بنفس النتيجة.

واختتم مساء الجمعة، ثلاثياته أمام فاركو، في ستاد القاهرة ورفع رصيده إلى النقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري.