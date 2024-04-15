 قمة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا مهددة بالتأجيل - بوابة الشروق
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قمة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا مهددة بالتأجيل

محمد جلال
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 4:18 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 4:18 م

يبدو أن قمة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي مهددة بالتأجيل حسبما أشارت تقارير سعودية مساء اليوم الإثنين بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ويحل الهلال ضيفا على العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعب هزاع بن زايد.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن سوء الأحوال الجوية قد يتسبب في تأجيل اللقاء المرتقب، مشيرة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على علم بالمخاطر المناخية.

ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد يدرس الاتحاد الآسيوي تعيين طاقم تحكيم آخر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، حال فشل وصول الطاقم الأردني إلى الإمارات بسبب الأحوال الجوية.


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