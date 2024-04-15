اجتماع عربي لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الاجتماع الـ21 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تنظمه إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بالأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، تنفيذاً للقرار الصادر عن المجلس، بتوجيه من السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع العديد من البنود والتي من أهمها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة في جناح جامعة الدول العربية بشأن تغير المناخ حول الحلول إلى الطبيعة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذا الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خاصاً وأن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمقرر عقدها خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.