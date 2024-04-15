أسامة كمال ساخرا من الضربة الإيرانية: 36 صاروخ كروز و110 أرض-أرض لم يقتلوا إسرائيلي واحد!

سخر الإعلامي أسامة كمال، من الهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة فجر الأحد والتي جاءت ردًا على مقتل 3 من قادة الحرس الثوري الإيراني وتدمير قنصليتها في غارة إسرائيلية بالعاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، قائلا:«36 صاروخ كروز و 110 صاروخ أرض-أرض.. ولم يقتلوا حتى إسرائيلي واحد!».



وأضاف خلال تقديم برنامج «مساءDMC»، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأحد، أن «المصيبة» تكمن في اعتقاد «جماعة المحور الإيراني»؛ بأن هذا الهجوم يعد نصرًا عظيمًا، مشيرا إلى أن إسرائيل اعترضت 99% من الصواريخ الإيرانية ودمرتها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.



وأشار إلى علم الولايات المتحدة الأمريكية مسبقًا بموعد الضربة وعدد الطائرات المسيرة ونوعية الصواريخ التي ستستخدمها إيران، بما في ذلك صواريخ توماهوك وكروز الأمريكية، لافتا أن إسرائيل على الجانب الآخر عطلت الدراسة يوم الأحد.



ولفت إلى تراجع إسرائيل عن خططها للهجوم على إيران، وذلك بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، والذي أدى إلى إلغاء الهجوم المخطط له بعد تقييم الضرر الطفيف الذي لحق بإسرائيل جراء الهجمات الإيرانية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.



واستعرض تعليق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعليقا على الهجمات الإيرانية والتي أدلى خلالها «إذا تردد صدى ردنا على إيران في الشرق الأوسط، سنتنصر لأجيال قادمة، وإذا ترددنا سنضع أنفسنا وأطفالنا في خطر وجودي مباشر».



واعتبر «كمال» أن هذا التصريح يجسد «فكر العصابات» الذي تتبعه اسرائيل، واصفا إياها بـ «مغول العصر» ، مشبها ذلك بفكر الغزاة المغول الذين كانوا يدمرون البلدان ويذبحون المدنيين؛ لبث الخوف في قلوب الآخرين.