قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأرز السائب رفيع الحبة اليوم 26‏‎ ‎جنيهًا في ‏المضارب، بينما يباع المعبأ للمستهلك بـ 30 إلى 31 جنيهًا‎.



و نوه خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» ‏بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الأرز هو السلعة الغذائية الوحيدة في مصر التي لم تشهد أي زيادات ملحوظة ‏خلال العام الماضي؛ وذلك لاختلافه عن باقي السلع التي تتأثر بسعر صرف الدولار‎



و بين أن سعر الأرز عريض الحبة يتراوح بين 27‏‎ ‎و 28 جنيهًا في المضارب حسب درجة الكسر، بينما يباع المعبأ ‏للمستهلك من 32 إلى 33 جنيهًا‎.



وشدد أن درجة الكسر سواء كانت ‏‎ ‎‏5% ‏‎ ‎أو 12‏‎% ‎‏ لا تؤثر على جودة الأرز، موضحا أن المستهلك لا يمكنه تمييزها ‏إلى حد كبير، لا سيما أن شركات قليلة للغاية هي التي تضخ أرزا بنسبة كسر 5% فقط‏‎.



وتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة القادمة مع دخول موسم زراعة الأرز وبدء الإنتاج الجديد منتصف ‏أغسطس‎



وفي سياق آخر، طالب «شحاته» بتشريع قانوني يجرم التحريض على رفع أسعار السلع الأساسية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المحرضين يمثلون خطرًا أكبر من جماعة الإخوان على الدولة‎.‎