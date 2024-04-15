قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأرز السائب رفيع الحبة اليوم 26 جنيهًا في المضارب، بينما يباع المعبأ للمستهلك بـ 30 إلى 31 جنيهًا.
و نوه خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الأرز هو السلعة الغذائية الوحيدة في مصر التي لم تشهد أي زيادات ملحوظة خلال العام الماضي؛ وذلك لاختلافه عن باقي السلع التي تتأثر بسعر صرف الدولار
و بين أن سعر الأرز عريض الحبة يتراوح بين 27 و 28 جنيهًا في المضارب حسب درجة الكسر، بينما يباع المعبأ للمستهلك من 32 إلى 33 جنيهًا.
وشدد أن درجة الكسر سواء كانت 5% أو 12% لا تؤثر على جودة الأرز، موضحا أن المستهلك لا يمكنه تمييزها إلى حد كبير، لا سيما أن شركات قليلة للغاية هي التي تضخ أرزا بنسبة كسر 5% فقط.
وتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة القادمة مع دخول موسم زراعة الأرز وبدء الإنتاج الجديد منتصف أغسطس
وفي سياق آخر، طالب «شحاته» بتشريع قانوني يجرم التحريض على رفع أسعار السلع الأساسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المحرضين يمثلون خطرًا أكبر من جماعة الإخوان على الدولة.