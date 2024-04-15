 شعبة الأرز: لا زيادات منذ عام.. ومحرضو رفع السلع على مواقع التواصل أخطر من الإخوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شعبة الأرز: لا زيادات منذ عام.. ومحرضو رفع السلع على مواقع التواصل أخطر من الإخوان

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 2:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 2:08 ص

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأرز السائب رفيع الحبة اليوم 26‏‎ ‎جنيهًا في ‏المضارب، بينما يباع المعبأ للمستهلك بـ 30 إلى 31 جنيهًا‎.


و نوه خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» ‏بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الأرز هو السلعة الغذائية الوحيدة في مصر التي لم تشهد أي زيادات ملحوظة ‏خلال العام الماضي؛ وذلك لاختلافه عن باقي السلع التي تتأثر بسعر صرف الدولار‎


و بين أن سعر الأرز عريض الحبة يتراوح بين 27‏‎ ‎و 28 جنيهًا في المضارب حسب درجة الكسر، بينما يباع المعبأ ‏للمستهلك من 32 إلى 33 جنيهًا‎.


وشدد أن درجة الكسر سواء كانت ‏‎ ‎‏5% ‏‎ ‎أو 12‏‎% ‎‏ لا تؤثر على جودة الأرز، موضحا أن المستهلك لا يمكنه تمييزها ‏إلى حد كبير، لا سيما أن شركات قليلة للغاية هي التي تضخ أرزا بنسبة كسر 5% فقط‏‎.


وتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة القادمة مع دخول موسم زراعة الأرز وبدء الإنتاج الجديد منتصف ‏أغسطس‎


وفي سياق آخر، طالب «شحاته» بتشريع قانوني يجرم التحريض على رفع أسعار السلع الأساسية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المحرضين يمثلون خطرًا أكبر من جماعة الإخوان على الدولة‎.‎

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