ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى نحو 8240

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، 25 فلسطينيًّا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاة، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله والبيرة، وجنين، ونابلس، وطوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى نحو 8240.

هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 192 يوما على العدوان والإبادة الجماعية.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.