ما هي أنظمة الدفاع الإسرائيلية متعددة الطبقات التي تحميها من الصواريخ؟

استخدمت إسرائيل درعا دفاعيا متعدد الطبقات لصد الهجوم الإيراني الجماعي، بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي الإسرائيلية خلال السبت 13 أبريل، وتشمل مجموعتها الدفاعية: القبة الحديدية قصيرة المدى وصواريخ Arrow-2 وArrow-3 بعيدة المدى.

وتعزز إسرائيل دفاعاتها الجوية منذ تعرضها لصواريخ سكود العراقية في حرب الخليج عام 1991.

- أنظمة آرو

تم تصميم نظام Arrow-2 وArrow-3 طويل المدى، الذي طورته إسرائيل مع أخذ التهديد الصاروخي الإيراني في الاعتبار، لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، باستخدام رأس حربي قابل للفصل يصطدم بالهدف، وفقا لتقرير نشرته رويترز عن أنظمة الدفاع متعددة الطبقات الإسرائيلية.

ويعمل نظام آرو على ارتفاع يسمح بالتوزيع الآمن لأي رؤوس حربية غير تقليدية، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للكيان الإسرائيلي، هي المقاول الرئيسي لمشروع آرو، في حين أن شركة بوينج (BA.N) هي المقاول الرئيسي للمشروع، وتشارك في إنتاج الصواريخ الاعتراضية.

في 31 أكتوبر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استخدم نظام الدفاع الجوي Arrow لأول مرة منذ "اندلاع الحرب" في 7 أكتوبر، على حد وصفهم، لاعتراض صاروخ أرض-أرض في البحر الأحمر أطلق باتجاه أراضيه.

وفي 28 سبتمبر، وقعت ألمانيا خطاب التزام مع إسرائيل بشراء نظام الدفاع الصاروخي Arrow-3 مقابل ما يقرب من 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار).

- حبال داود

صُمم نظام David's Sling متوسط المدى لإسقاط الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر (62 إلى 124 ميلاً).

تم تطوير وتصنيع هذا النظام بشكل مشترك من قبل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للكيان الإسرائيلي، وشركة Raytheon الأمريكية، وهو نظام مصمم أيضًا لاعتراض الطائرات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

- القبة الحديدية

تم بناء نظام الدفاع الجوي قصير المدى "القبة الحديدية" لاعتراض نوع الصواريخ التي تطلقها حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في غزة.

طورت القبة الحديدية من قبل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للكيان، وبدعم من الولايات المتحدة، وأصبحت جاهزة للعمل في عام 2011، وتطلق كل وحدة يتم سحبها بشاحنات صواريخ موجهة بالرادار لتفجير التهديدات قصيرة المدى مثل الصواريخ ومدافع الهاون والطائرات دون طيار في الجو، ونُشرت نسخة بحرية من القبة الحديدية لحماية السفن والأصول البحرية في عام 2017.

وتقول شركة رافائيل إنها سلمت بطاريتين من القبة الحديدية للجيش الأمريكي في عام 2020، وتسعى أوكرانيا للحصول على هذا النوع من الإمدادات أيضًا في حربها مع روسيا، على الرغم من أن إسرائيل لم تزود كييف حتى الآن إلا بالدعم الإنساني والدفاعات المدنية، وفقا لتقرير رويترز.

ويحدد النظام بسرعة ما إذا كان الصاروخ في طريقه لضرب منطقة مأهولة بالسكان، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تجاهل الصاروخ والسماح له بالهبوط دون ضرر، تم وصف القبة الحديدية في الأصل بأنها توفر تغطية بحجم مدينة ضد الصواريخ التي يتراوح مداها بين 4 و70 كيلومترًا (2.5 إلى 43 ميلًا)، لكن الخبراء يقولون إنه تم توسيعها منذ ذلك الحين.

- الشعاع الحديد

في 2023 أطلقت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة ومقرها إسرائيل نظام أسلحة الليزر عالي الطاقة، الذي سيعزز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية، والنظام الذي يُطلق عليه اسم "الشعاع الحديدي"، مصمم لتحييد مجموعة من الأهداف الموجهة نحوه/ بما في ذلك الأنظمة الجوية بدون طيار والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، باستخدام سلاح طاقة موجه بقدرة 100 كيلووات أو أكثر، وفقا لـnationaldefensemagazine.

يوفر نظام الشعاع الحديدي العديد من المزايا مقارنة بالصواريخ الاعتراضية التقليدية مثل القبة الحديدية، تشمل هذه المزايا: تكاليف أقل لكل طلقة، وعمليات إطلاق غير محدودة، وتكاليف تشغيل أقل، وقوة عاملة أقل، وهو يعمل باستخدام ألياف الليزر لتوليد شعاع ليزر يمكنه تدمير الأهداف المحمولة جواً، بحسب economictimes، وتعمل إسرائيل على تطوير النظام لتحييد الصواريخ والطائرات بتكلفة تقدر بدولارين فقط لكل عملية اعتراض.