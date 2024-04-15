علق منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ورد فعل الأخيرة على ذلك.



وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، رد جون كيربي على سؤال: "ما هو تقييم إدارة بايدن الآن لمدى خطورة هذه الضربة؟ هل تفاجأت إدارة بايدن بحجم هذا الهجوم؟"، فأوضح قائلا: "لقد كان أمراً غير مسبوق حقا.. إنها كلمة جيدة استخدمتها هناك.. أعني أن الحجم والنطاق والمدى، لم نر هذا من قبل.. لقد كنا نراقب هذا عن كثب قدر الإمكان..هل يمكنني القول أننا توقعنا كل طائرة مسيرة وكل صاروخ؟ على الأغلب لا، ولكن من المؤكد أن لدينا فكرة جيدة عما كانت إيران تخطط للقيام به".

وأضاف: "والأهم من ذلك، أن الإسرائيليين فعلوا ذلك أيضا، وكان رد الفعل.. الدفاع من جانب نظرائنا الإسرائيليين.. وبالطبع من جانب الولايات المتحدة وشركائنا الإضافيين، غير مسبوق أيضا.. أعني أن هذا كان نجاحا مذهلا أثبت حقا التفوق العسكري الإسرائيلي. وبنفس القدر من الأهمية، تفوقهم الدبلوماسي وأن لديهم أصدقاء في المنطقة، ولديهم أصدقاء في جميع أنحاء العالم يرغبون في مساعدتهم"، على حد وصفه.

وأجاب كيربي عن سؤال عما إذا كانت إيران لم تهاجم إسرائيل فحسب، بل كانت تنتهك المجال الجوي لدول عربية أخرى، بما في ذلك الأردن والسعودية، قائلا: "قطعا.. لا توجد طريقة للقيام بما فعلوه الليلة الماضية دون انتهاك المجال الجوي الدولي للقيام بذلك"، على حد قوله.

هذا وصرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة "ABC News" بأن تسعة صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.



من جهته، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأحد، عن رسالة وجهتها طهران لدول الجوار قبل الهجوم على إسرائيل بـ72 ساعة، وفي تصريح له، قال: "نشكر دول المنطقة على تلقيها رسالتنا..نحن ملتزمون دائما بأمن إخواننا في المنطقة، ونعتبر أمن جيراننا كأمن إيران".

وأردف: "في الرسالة التي وجهناها إلى أصدقائنا في دول المنطقة، أبلغناهم قبل العملية بحوالي 72 ساعة، بأن رد إيران سيكون حتميا ومؤكدا في إطار الدفاع المشروع"، وذلك دون الكشف عن أسماء الدول التي تم إبلاغها.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.