نادر السيد: أتمنى فوز الزمالك في القمة

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أكد نادر السيد حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مباريات القمة ستظل خارج المقاييس والتوقعات، مهما كانت الغيابات والقوة بين الفريقين متساوية.

تابع السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "غيابات الأهلي ستكون مؤثرة بالطبع، وغياب شيكابالا عن الزمالك يفقد الفريق الخبرة".

أضاف نادر السيد: "عمرو السولية سيكون قادر على تعويض مروان عطية ومصطفى شوبير مميز للغاية، ولكن الموضوع يتعلق بالجاهزية والتركيز من كل اللاعبين خاصةً أن المستويات متقاربة".

تابع: "محمد عواد من العناصر المميزة في حراسة مرمى الزمالك وهناك ثقة كبيرة في قدراته، ومصطفى شوبير مشروع حارس بارع ولكن من الظلم الحكم عليه بالايجاب أو السلب في هذا الوقت، ولكنه حارس يملك شخصية قوية وهذا ما يميزه".

أتم: "أتمنى فوز الزمالك في القمة لأنني تربيت فيه ولعبت بقميصه، وهذا لا يقلل من احترامي للنادي الأهلي وفترتي معه وتربطني معهم علاقة جيدة للغاية".