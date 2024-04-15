العراق: استئناف الرحلات مع إيران اعتبارا من الغد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء الاثنين، استئناف الرحلات مع إيران ابتداء من غد الثلاثاء، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وألغت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط بعض رحلاتها في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، السبت الماضي.

وأكد كل من العراق ولبنان والأردن، صباح الأحد، إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات بعد تعليقها مساء السبت بسبب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.

وكانت الدول الثلاث أعلنت ليل السبت – الأحد، إغلاق مجالها الجوي ووقف حركة الطيران.

وفي بيان صدر الأحد، أكدت سلطة الطيران المدني في العراق «فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد». وأشارت إلى أن «فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق».