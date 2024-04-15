العاهل الأردني يحذر من دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين

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حذر ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تناول التصعيد الأخير في المنطقة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال الهاتفي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بكل الطرق المتاحة.

ولفت إلى خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدا بموقف إيطاليا الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وياتي الاتصال الهاتفي عقب هجوم غير مسبوق شنته إيران على إسرائيل ليل السبت/الأحد ردا على قصف استهدف المبنى القنصلي بسفارة طهران في دمشق نُسب لإسرائيل ، أسفر عن مقتل قائدين بارزين بالحرس الثوري وأخرين.

وهددت إسرائيل بالرد على الهجوم داخل الأراضي الإيرانية.