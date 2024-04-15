معبر رفح يستقبل 754 فردا من الاتجاهين المصري والفلسطيني

استقبل معبر رفح البري 754 فردا من الاتجاهين، شملوا فئات مختلفة من الأفراد والهيئات.



وذكر مصدر في معبر رفح البري، أنه تم استقبال 745 فردا قادما من قطاع غزة، بينهم 606 من أصحاب الجوازات الأجنبية والإقامات، ومصريين، و8 جرحى، و33 مريضا، و94 مرافقا، و3 من الصليب الأحمر، و1 من الهيئة الطبية الدولية.



كما غادر الأراضي المصرية 9 أفراد، بينهم فلسطينيان، وحالتين وفاة، و5 مرحلين.



وفي سياق متصل، دخلت 178 شاحنة مساعدات وبضائع إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم .

وذكر مصدر في شمال سيناء أنه تم إدخال 35 شاحنة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، تشمل 21 شاحنة مساعدات منها، 4 سولار، و4 غاز، و9 مواد غذائية، و1 مواد تنظيف، و7 دقيق، و2 مستلزمات طبية، و1 خيام، و1 أرز، كما دخلت 10 شاحنات قطاع خاص منها 7 لحوم مجمدة، و1 ملابس، و1 أكياس بلاستيك، و1 بامية.

وأضاف المصدر أن 143 شاحنة عبرت من معبر كرم أبوسالم، منها 141 شاحنة مساعدات، تشمل 34 دقيق، و39 مواد غذائية، و6 مواد تنظيف، و2 ملابس، و3 بطاطين، و51 مراتب، و1 خيام، و1 ورق تواليت، و1 حفاظات أطفال، و1 سكر، و1 مناديل معطرة، و1 عصير، ودخلت للقطاع الخاص شاحنتين، منها 1 زيت، و1 أرز.