تأجيل خطط روما لبناء مركزي استقبال للاجئين في ألبانيا

أفاد تقرير صحفي اليوم الاثنين، بأنه تم تأجيل خطط الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا لبناء مركزي استقبال في ألبانيا للاجئين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي عن طريق القوارب.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" نقلا عن وزارة الدفاع، إن مركزي الاستقبال، اللذين يتسعان لما يصل إلى 36 ألف شخص سنويا، لن يتمكنا من فتح أبوابهما حتى نوفمبر على أقرب تقدير.

كانت تقارير قد ترددت مؤخرا عن افتتاح المركزين في منتصف مايو المقبل .

ولم تعلق الحكومة في البداية على التقرير.

يشار إلى أن ألبانيا ، وهي دولة فقيرة نسبيا ، ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد، رغم أنها مرشحة لذلك منذ 10 سنوات.

وإيطاليا هي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من حركة اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يصل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية كل عام.

وتولت جورجا ميلوني ، التي ترأست حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف ، منصبها كرئيسة للوزراء في عام 2022 واعدة بخفض عدد الوافدين بشكل كبير.

ومع ذلك، في العام الماضي، تم تسجيل ما يقرب من 158 ألف وافد جديد، بزيادة أكثر من خمسين ألف شخص عن عام 2022. حتى الآن هذا العام ، بلغت أعداد الوافدين نحو 16 ألف شخص.

وتسعى إيطاليا إلى نقل اللاجئين الذين يصلون بالقوارب مباشرة إلى مركزي استقبال في ألبانيا، يقعان في مدينة شنجين الساحلية على البحر الأدرياتيكي وفي جادر التي تقع على بعد بضعة كيلومترات داخليا.

وسيتم فحص طلبات لجوء الأشخاص في المركزين اللذين تديرهما إيطاليا، وهذا سيساهم أيضا في تسهيل عمليات الترحيل الأسرع لمن أخفقوا. ورغم الانتقادات الموجهة للاتفاق، وافق برلمانا البلدين على هذه الخطوة.

ويقول التقرير إن وزارة الدفاع تخطط الآن لفتح المركزين في 10 نوفمبر المقبل، بسبب تأخيرات البناء.