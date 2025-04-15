محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية

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محافظ الجيزة: الشارع مغلق منذ سنوات وتم فتحه أمام الحركة المرورية للربط بين شارعي الهرم وفيصل

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة لشارع أوتوسبير بحي الطالبية والمغلق منذ سنوات أمام الحركة المرورية، مؤكدا أن الأعمال استهدفت رفع كفاءة وتطوير ورصف الشارع وتجهيزه ليكون محورًا مروريًا موازيًا لشارع حسن محمد لاستيعاب الحركة المرورية ومنع الازدحامات، بالإضافة إلى تحسين الحركة بمحيط أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع وذلك لربط الحركة بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال شملت توسعة وتجديد ورصف الطريق وإنشاء الأرصفة وتحسين شبكة الإنارة وأعمال التشجير بطول 500 متر وعرض 10 متر.

وأضاف المحافظ، أن الأعمال شملت تطوير متفرعات شارع أوتوسبير والواصلة بينه وبين شارع حسن محمد لإحداث تحسين شامل للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ، بتكثيف المتابعة والمرور الدوري لمنع التعديات والإشغالات وتسوير الأراضي الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها للحفاظ على الواجهة الحضارية للشارع.