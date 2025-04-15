رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب يشكر القيادة السياسية على دعم إنشاء ستاد المصري

وجه النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيه بإعادة بناء استاد المصري البورسعيدي، في نفس موقعه بنطاق حي المناخ بالمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن القيادة السياسية أعطت اهتماما كبيرا بذلك المشروع.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، في مستهل اجتماع لجنة الشباب اليوم، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حريص على متابعة كل الإجراءات المتعلقة ببناء الاستاد في موقعه التاريخي.

وتابع: "أتوجه بالشكر لكل من دكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمتابعة المستمرة لبناء الاستاد منذ اليوم الأول لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة بنائه".

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أنه بناءً على مقترحه بعقد اجتماع شهري لجميع الجهات المعنية بتنفيذ بناء الاستاد، في وجود الوزير والمحافظ ورئيس لجنة الشباب والرياضة، تم عقد اجتماع موسع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء حازم حسن، رئيس شركة وادي النيل للمقاولات، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية استشاري المشروع.

وشدد الحضور على أهمية الاجتماعات الدورية والالتزام بالجداول الزمنية، مع توفير كل التسهيلات للشركات المنفذة، لإنشاء استاد يليق بتاريخ النادي المصري العريق ومحافظة بورسعيد.



وأشار حسين، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسريع معدلات تنفيذ استاد النادي المصري مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية وهو ما يعد بمثابة انطلاقة جديدة لبناء الاستاد.

وبدأ حسين مشوار بناء استاد النادي المصري الجديد بعد تحديات كبيرة عام 2019، وأكد أن الشائعات حول نقل الاستاد إلى شرق بورسعيد لم تؤثر على ثقة أبناء النادي في القيادة السياسية، التي لبّت طموحات الجماهير، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة بناء الاستاد في نفس موقعه بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.



ونجح عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد في الحصول على موافقة بتخصيص 550 مليون جنيه ضمن المخصصات لبناء الاستاد، وعقد خلال الفترة الماضية، ما يقرب من 5 اجتماعات بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد والجهات المعنية، كما تمت مناقشة المشروع مع رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن استمرار الاجتماعات والزيارات الميدانية لمتابعة مراحل التنفيذ على الأرض، في إطار الحرص على إنجاز المشروع بالوقت المحدد.