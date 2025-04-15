بنزيما يزف نبأ سارا لجماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي

زف الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، نبأ سارا لجماهير العميد قبل مواجهة الفتح، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من منافسات الدوري السعوي.

يعتلي اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز 14 برصيد 26 نقطة.

وفقا لصحيفة «اليوم السعودية» شهدت تدريبات اتحاد جدة الجماعية التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، مشاركة كريم بنزيما بصورة كاملة، بعد تعافيه من إصابة الركبة.

أضافت الصحيفة أن بنزيما أصبح جاهزا لمباراة الفتح، ليمثل إضافة قوية لصفوف الاتحاد في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الفترة الماضية.

ويبتعد اتحاد جدة ب 15 نقطة عن تحقيق حلم التتويج بالدوري السعودي، من أصل 7 مباريات متبقية للفريق، ويمكن أن تتقلص هذه النقاط في حال تعثر الهلال