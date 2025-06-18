خلاف بشأن جنازة رئيس زامبيا السابق يرجئ إعادة جثمانه من جنوب أفريقيا

أرجأت أسرة الرئيس الزامبي السابق إدجار لونجو استعادة جثمانه من جنوب أفريقيا مرة ثانية، اليوم الأربعاء، بسبب خلاف مع الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما بشأن تفاصيل الجنازة.

وقال ماكيبي زولو محامي الأسرة إن الأخيرة لن تعيد جثمان لونجو كما كان مخططا له اليوم الأربعاء لأنهم لا يريدون أن يحظر الرئيس هيشيليما جنازته. وكان لونجو وهيشيليما غريمين سياسيين لدودين.

وتوفي لونجو عن سن 68 عاما في مستشفى في جنوب أفريقيا بسبب مرض لم يتم الكشف عنه في الخامس من يونيو الجاري ، وكان من المفترض أن يتم تكريمه بجنازة رسمية كان من المقرر أن يرأسها هيشيليما.

وقال المحامي زولو إن لونجو كان يأمل "ألا يكون هيشيليما في أي مكان بالقرب" من جثمانه عند دفنه.

وأضاف زولو: "نأمل في تتم إعادة جثمانه يوما ما إلى الوطن ليتم دفنه ".