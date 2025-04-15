قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت أكثر من 7 ساعات متواصلة، تفقد خلالها عدداً من المحاور الرئيسية والشوارع الحيوية بالمدينة؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء في المهد.

وشملت جولة المحافظ، المرور الميداني بشوارع ميدان الشون، ونعمان الأعصر، والششتاوي، وشارع الترعة، وسكة زفتى، وأبو شاهين، ومنطقة الرجبي، وشارع البحر وحب والمشحمة، حيث حرص على متابعة الأعمال بنفسه على أرض الواقع.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومسئولي القطاعات المختلفة بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، والعمل على رفع الإشغالات والتعديات أولاً بأول، حفاظًا على المظهر العام وضمان سهولة الحركة للمواطنين.

ورصد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المهد، حيث تم ضبط أعمال صب أعمدة للدور السادس العلوي دون ترخيص.

ووجه المحافظ، بإيقاف أعمال البناء بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مع الإزالة الفورية لما تم بناؤه، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي أو البناء العشوائي خارج إطار القانون.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارة الهندسية بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني، ورصد أي مخالفات بناء فور بدايتها، والتعامل معها بمنتهى الحزم في المهد، حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب معالجته فيما بعد.

وحرص "الجندي"، على الالتقاء المباشر بعدد كبير من المواطنين الذين استوقفوه في الشوارع، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا بسرعة التعامل مع كل الشكاوى والملاحظات، مؤكداً أن المواطن هو شريك أساسي في منظومة التطوير، وأن المحافظة تعمل بكل طاقتها من أجل خلق بيئة نظيفة وآمنة تليق بجهود أبناء المحلة الكبرى.

وقال محافظ الغربية، خلال جولته المحلة الكبرى لها مكانة خاصة في قلب كل مصري، فهي ليست مجرد مدينة صناعية، بل رمز من رموز الاقتصاد الوطني، وقلعة الصناعة المصرية التي نفتخر بها جميعاً، متابعًا: "نحن اليوم نعمل على قدم وساق من أجل إعادة المحلة لسابق عهدها، مدينة نظيفة، منظمة، خالية من التعديات والعشوائية، وتليق بتاريخها الكبير وأهلها الكرام".

وأضاف أن الحملات التي تتم حالياً هي جزء من خطة متكاملة، تشمل متابعة دقيقة لحالة النظافة اليومية، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير، ومواجهة أي مخالفات بناء في مهدها، بجانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة.

وشدد "الجندي"، خلال حديثه مع المواطنين والعاملين، على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ القانون والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للإهمال أو التعدي، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهداً في استعادة النظام والانضباط داخل الشارع، بما يحقق راحة المواطن، الذي يظل على رأس أولويات الدولة.

ووجه المحافظ، رسالة طمأنة لأهالي المحلة الكبرى قائلاً: “أنا معاكم في الشارع، ونسمعكم ونتابع مطالبكم لحظة بلحظة.. هدفنا واضح، وهو استعادة مكانة المحلة كعاصمة للصناعة، ونعمل بكل جد لنرى مدينتنا أجمل، وأكثر تنظيماً ونظافة واحتراماً لقيمة الإنسان".

وأكد أن حملات النظافة وإزالة الإشغالات ستستمر بوتيرة متصاعدة، حتى يعود الشارع المحلاوي إلى شكله الحضاري، ويتحقق رضا المواطن، في ظل حرص القيادة السياسية على دعم كافة الجهود التنموية التي تعيد للمحلة الكبرى ريادتها الصناعية ومكانتها في قلوب الجميع.